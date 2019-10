Bloemenexport: brexit kan roet in eten gooien

De Nederlandse bloemen- en plantenexport zit na drie kwartalen nog steeds in de lift. „Aan de vooravond van een mogelijke brexit wordt het spannend of we het jaar met een exportrecord kunnen afsluiten”, zegt directeur Matthijs Mesken van brancheorganisatie VGB. Een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie kan volgens hem roet in het eten gooien.

„Een no-dealbrexit heeft grote gevolgen voor de gehele sierteelt, omdat bijna 14 procent van de totale export wordt afgenomen door het Verenigd Koninkrijk”, legt de branchevoorman uit. Tot en met september is voor zo’n 4,8 miljard euro aan bloemen en planten de grens overgegaan. Dat is 3,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De sector houdt voor volgend jaar voorlopig rekening met meerdere scenario’s. „Mocht een zachte brexit de waarde van het pond stuwen naar 1,30 euro, dan zou dit een forse groei van de exportwaarde voor bloemen en planten in 2020 opleveren”, aldus Mesken. „Wanneer bij een harde brexit de waarde van het pond en de euro gelijk blijft, daalt de export naar Verenigd Koninkrijk met tientallen miljoenen in 2020. Een no-dealbrexit gaat het alleen maar erger maken waardoor de exportwaarde met meer dan 100 miljoen euro kan kelderen.”