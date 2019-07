Bloemenbranche pakt misstanden aan

De Nederlandse sierteeltbranche wil misstanden bij de teelt van bloemen in derdewereldlanden aanpakken. Daartoe hebben partijen uit bedrijfsleven, ngo’s en overheid dinsdag in Naaldwijk een convenant getekend.

Ook vakbond FNV schaart zich achter de afspraken.

Eerste speerpunten zijn sociale misstanden en risico’s voor het milieu. Daartoe worden in Afrika en Zuid-Amerika projecten opgezet die een ‘leefbaar’ loon en veilige arbeidsomstandigheden voor het personeel op kwekerijen moeten garanderen. Zo worden soms bestrijdingsmiddelen gebruikt die in Nederland verboden zijn. Ook kost de teelt water, wat vaak al schaars is in de betreffende landen.

Nederland is een knooppunt in de internationale sierteelthandel. Ondernemingen exporteren werelwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten, terwijl voor ruim 600 miljoen euro aan bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika wordt ingevoerd. Landen waar bloemen voor Nederlandse handelsbedrijven worden geteeld zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Bekend voorbeeld zijn rozen. Die worden tegenwoordig bijna allemaal in Afrika geteeld. In Nederland daalde het aantal rozenkwekers in vijftien jaar tijd van 765 naar 120.

Het convenant is tot stand gekomen na intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad. Het bouwt voort op een al langer bestaaand initiatief van de sector zelf, het zogheeten Floriculture Sustainability Initiative.

Pionieren

Minister Schouten van Landbouw, een van de ondertekenaars, juicht het convenant toe. „De sierteeltsector wil hiermee geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren. Een noodzakelijke ontwikkeling, die ik toejuich.”

Vice-voorzitter Tuur Elzinga van de FNV spreekt van „pionieren.” „Uiteindelijlk moeten we samen aan de slag om mens en milieu eindelijk in balans te brengen met de winst waar de bedrijven zo verzot op zijn.”

Topman Marco van Zijverden van handelsbedrijf Dutch Flower Group vindt transparantie belangrijk. „Zonder duurzaamheid is er geen toekomst”, zegt hij.