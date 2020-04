Bloemen- en plantenexporteurs wekelijks 100 miljoen euro kwijt

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zijn naar eigen zeggen wekelijks meer dan 100 miljoen euro aan omzet kwijt als gevolg van de coronacrisis.

Volgens brancheorganisatie VGB lag de exportwaarde in maart met 430 miljoen euro een derde onder het niveau van een jaar eerder. In de laatste week van maart, was de export 77 procent minder. De VGB baseert zich daarbij op de statistieken van Floridata.

„Vraaguitval in het buitenland vanaf halverwege de maand maart zorgt voor enorme gevolgen”, stelt VGB-directeur Matthijs Mesken. „De verwachting is dat de schade tot en met juni oploopt naar 2 miljard euro. Zonder noodfonds van de overheid zullen veel bedrijven omvallen.” Hij benadrukt dat de maanden maart, april en mei gelden als piekmaanden voor de sector.

In het eerste kwartaal van het jaar was sprake van een krimp van de exportwaarde met 9 procent tot bijna 1,6 miljard euro. Tot half maart was sprake van een groei met 4,5 procent. Vooral naar Italië (min 70 procent), Spanje (min 53 procent) en Oostenrijk (min 48 procent) werden minder planten en bloemen uitgevoerd. België en Rusland maakten met een min van meer dan 45 procent de top vijf compleet.

Een ‘voordeel’ volgens de VGB is dat de handel naar het Verenigd Koninkrijk redelijk op peil bleef als gevolg van ‘Engelse Moederdag’. Ook naar Scandinavische landen liep de handel „aardig door”.

In maart liepen handelaren en exporteurs bij elkaar zo’n 198,5 miljoen euro aan exportwaarde mis. Aangenomen dat de crisis tot en met halverwege juni duurt en dat exporteurs 65 procent minder omzet boeken in piekmaanden april en mei, zal dit bedrag oplopen tot bijna 1,3 miljard euro, aldus de VGB.