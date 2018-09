Bloemen- en plantenexport dichtbij record

De export van bloemen en planten blijft dicht bij het recordniveau van vorig jaar. In de eerste acht maanden van het jaar werd voor 4,2 miljard euro geëxporteerd, een fractie minder dan vorig jaar. In augustus kwam de export uit op 429 miljoen euro. Dat was 2 procent minder dan een jaar eerder.

De uitvoer van planten is dit jaar hoger dan vorig jaar. Die kwam ruim 2 procent hoger uit op 1,7 miljard euro. De bloemenexport liep juist met bijna 2 procent terug en staat op ruim 2,5 miljard euro.

De export naar Oost-Europa, met name Rusland en Polen, neemt dit jaar toe. Ook verdere bestemmingen deden het goed. Krimp in grote exportlanden als Duitsland, Engeland en Italië werden daardoor weer rechtgetrokken.