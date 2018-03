Bloembollenteelt wint verder terrein

De teelt van bloembollen zit in de lift. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat momenteel 26.000 hectare grond bestemd is voor de teelt van onder meer tulpen, narcissen en gladiolen.

Sinds 2000 is het Nederlandse areaal gegroeid met 18 procent, terwijl het aantal telers in die periode zienderogen terugliep. Noord-Holland is nog altijd de bloembollenprovincie met circa de helft van het totale teeltoppervlakte. Flevoland en Zuid-Holland maken qua oppervlakte de top drie compleet.

Tulpen waren vorig jaar goed voor 13.000 hectare teeltoppervlakte. Sinds het begin van deze eeuw was sprake van een stijging met 38 procent. Het aantal telers daalde in de meetperiode met 46 procent. Sinds 2015 is wel weer sprake van een lichte stijging.

Verder werd ook meer grond gebruikt voor de teelt van lelies en hyacinten. Hier was sprake van een stijging met een kwart ten opzichte van 2000. Ook het aantal lelie- en hyacintenkwekers nam in de meetperiode af.

Narcissen en gladiolen worden op steeds minder plekken en door minder kwekers in Nederland verbouwd. Het teeltoppervlak van gladiolen daalde met 40 procent. Voor de teelt van narcissen was een vijfde minder grond beschikbaar.

In totaal telde Nederland vorig jaar 1600 bloembollentelers. Dat betekent een afname van 39 procent ten opzichte van de eeuwwisseling. Het gemiddelde teeltoppervlakte van bloembollenbedrijven viel bijna twee keer hoger uit in vergelijking met 2000.