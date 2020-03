Bloedbad op beurzen, AEX keldert ruim 7 procent

De Amsterdamse AEX-index kelderde maandag met ruim 7 procent en zakte voor het eerst sinds 17 januari 2019 onder de 500 puntengrens. Ook op de andere Europese beurzen was sprake van een bloedbad en liepen de openingskoersen vertraging op door de grote stroom van verkooporders. De vrees voor een economische recessie door de negatieve impact van het nieuwe coronavirus en een prijzenoorlog in de oliesector zorgden voor grote onrust op de financiële markten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 7,6 procent lager op 490,86 punten. Het is het grootste procentuele koersverlies voor de hoofdindex sinds 24 augustus 2015. De AEX zakte destijds 9,3 procent door zorgen over de Chinese economie en een verrassende devaluatie van de yuan door de Chinese overheid eerder die maand. Het grootste dagverlies stamt nog altijd uit 1987. Op „Zwarte Maandag” 19 oktober 1987 raakte de AEX 12 procent kwijt. De MidKap kelderde 7,5 procent tot 747,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 8,2 procent kwijt. De hoofdindex in Milaan leverde 10,9 procent in.

Alle ogen waren gericht op de oliemarkt, waar de olieprijzen een historische val lieten zien. Het belangrijke olieland Saudi-Arabië besloot flink meer te gaan produceren en de prijzen te verlagen, nadat het oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord hadden weten te komen over het beperken van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie kostte 23 procent minder op 31,78 dollar en Brent werd 21 procent goedkoper op 35,74 dollar.

De Europese oliebedrijven kampten met zware verkoopdruk. In Amsterdam was er pas na zo’n 30 minuten handelen een openingskoers van olie- en gasconcern Shell bekend. Het aandeel zag ruim 20 procent aan beurswaarde verdampen. In Londen raakte concurrent BP 19 procent kwijt. Ook de oliedienstverleners gingen in de uitverkoop. Bodemonderzoeker Fugro en maritiem dienstverlener SBM Offshore verloren rond 17 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was daarentegen de enige stijger in de AEX met een winst van ruim 2 procent.

De euro was 1,1401 dollar waard, tegen 1,1308 dollar op vrijdag.