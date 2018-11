BLN-Schuttevaer: Lage waterstand bedreigt veilige vaart op IJssel

Binnenvaartschippers nemen bij de huidige extreem lage waterstand in de rivieren soms grote risico’s. Met name op de IJssel dreigt de veiligheid in het geding te komen, waarschuwt BLN-Schuttevaer.

De brancheorganisatie roept zijn leden op zich niet door opdrachtgevers onder druk te laten zetten. Die dringen er „nogal eens” op aan om zoveel mogelijk lading mee te nemen of een minder veilige vaarroute te kiezen. „Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen”, schrijft de organisatie in zijn nieuwsbrief van donderdag.

Sommige binnenvaartondernemers nemen zelf ook grote risico’s bij aflaaddiepten, signaleert BLN-Schuttevaer. Dat betekent dat ze meer lading meenemen dan verantwoord is. De organisatie spreekt van „extreme omstandigheden die van iedereen het uiterste vragen”, maar „de veiligheid mag niet in het geding komen.”

Het water in de IJssel staat zo laag dat bergers in het geval van een calamiteit nauwelijks met hun materiaal ter plekke kunnen komen. BLN-Schuttevaer roept schippers op zich te houden aan de zogeheten minst gepeilde diepte (mgd) en in overleg met opdrachtgevers de meest veilige route of aflaaddiepte te kiezen.

Deze week steeg de mgd op de IJssel van 1,45 naar 1,60 meter, doordat een zandbank door de dynamiek van de rivier is verdwenen. Toch is de bevaarbaarheid van de rivier niet verbeterd, stelt BLN-Schuttevaer. De organisatie benadrukt dat de schipper verantwoordelijk is voor het transport en verwijst daarbij naar het binnenvaartpolitiereglement. De schipper moet naar ”goed zeemanschap” voorkomen dat schade ontstaat en het leven van mensen of de veiligheid van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.