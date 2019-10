‘Blinde vlek maakt aanpak cybercrime lastig’

Bedrijven en overheid tasten voor een groot deel nog in het duister over de beste manier om cybercriminaliteit tegen te gaan. Dat komt doordat veel digitale aanvallen of hacks onder de radar blijven, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport. Een gebrek aan informatie maakt het moeilijk om te bepalen welke maatregelen passend zijn.

De gebrekkige informatie ontstaat volgens het CPB doordat digitale aanvallen niet altijd worden opgemerkt. Maar het komt ook voor dat getroffen bedrijven of instellingen ervoor kiezen een aanval niet bekend te maken, of geen idee hebben wat de gevolgen zijn.

Die blinde vlekken kunnen de maatschappij duur komen te staan. Volgens het CPB is Nederland in grote mate afhankelijk van digitale systemen, en dat wordt naar verwachting alleen maar meer. De grote storing bij KPN waardoor afgelopen zomer het noodnummer 112 een tijdlang onbereikbaar was, is daar volgens de overheidsadviseur een voorbeeld van.

Zorgen over digitale afhankelijkheid spitsen zich onder andere toe op 5G, een verzamelnaam voor de nieuwste generatie mobiel internet, die veel sneller is dan de huidige standaard. Naar verwachting wordt 5G ingezet om allerlei apparatuur of machines op afstand aan te sturen. Als cybercriminelen erin slagen te rommelen met bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s of landbouwvoertuigen, zijn de gevolgen buiten de virtuele wereld veel groter dan nu het geval is. Tegelijkertijd neemt het aantal zwakke plekken in technologische systemen naar verwachting toe, omdat er met 5G veel meer apparaten met elkaar worden verbonden.

Bedrijven doen volgens het CPB wel beter hun best voor digitale veiligheid. Zo gebruiken ondernemingen vaker meer geavanceerde methoden voor het inloggen en houden ze preciezer cyberincidenten bij. Huishoudens blijven volgens de onderzoekers achter met stappen om digitale criminaliteit te voorkomen.