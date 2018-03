Blikken trommel helpt tegen dief die autosleutel wil hacken

De politie van het district Noord-Holland-Noord waarschuwt voor criminelen die autosleutels hacken en zo binnen kunnen komen om airbags en navigatiessystemen te stelen. Het gaat om auto’s met de zogeheten optie ”keyless entry”, waarbij het voertuig geopend kan worden zonder de sleutel te gebruiken.

Alleen in de buurt van de auto komen is genoeg voor ontgrendeling. Hackers kunnen op afstand het signaal van de sleutel opvangen en zo de auto openen, aldus de politie. In een blikken trommel zou de sleutel wel veilig zijn.