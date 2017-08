Blik vooruit bij pluimveehouders tijdens bijeenkomst Barneveld

Getroffen, maar met de blik vooruit: dat gevoel overheerste dinsdagavond in Barneveld tijdens een informatiebijeenkomst voor pluimveehouders over de fipronil-affaire.

Zo’n 300 ondernemers uit de Gelderse Vallei waren aanwezig tijdens de door de gemeente Barneveld en LTO Gelderse Vallei georganiseerde avond.

„De bijeenkomst was deels bedoeld om vragen te beantwoorden en deels voor ontmoeting”, zei Bertil Rebel, woordvoerder van de gemeente Barneveld, vanmorgen desgevraagd. Die opzet is volgens hem geslaagd. „In de pauze zag je dat mensen elkaar opzochten. Wat overheerste was het gevoel: dit overkomt ons, maar we gaan samen, mét de betrokken organisaties, een oplossing zoeken.”

Slechts een klein deel van de ruim honderd ingeleverde vragen werd dinsdagavond beantwoord. De andere worden de komende dagen behandeld –al naar gelang het onderwerp– door LTO, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het in Barneveld gevestigde Poultry Expertise Centrum (PEC), kenniscentrum over pluimveehouderij. Alle vragenstellers kunnen rekenen op antwoord, benadrukte Rebel.

Hij meldde dat het PEC sinds deze week ook het meldpunt is voor pluimveehouders die vragen hebben over de kwestie. Gemeenten in de Gelderse Vallei en LTO namen hiertoe het initiatief.

Tijdens de bijeenkomst waren onder meer de NVWA, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), het ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van verschillende gemeenten uit de regio Barneveld aanwezig.

Veel vragen gingen over de communicatie door de NVWA. „Pluimveehouders hebben behoefte aan duidelijkheid”, aldus Rebel. „De autoriteit heeft ook aangegeven dat op dat vlak sommige dingen niet zijn gegaan zoals ze had gewild. Maar, men zei ook: We werken hard om dit probleem op te lossen. En dat werd bevestigd door de brancheorganisaties. De NVWA gaf aan dat deze problematiek een van de grootste crises is die ze als instantie heeft meegemaakt.”

Voor pluimveehouders is de situatie zeker in één opzicht anders dan rond de vogelgriep, aldus Rebel. „Dat is iets wat je als pluimveehouder overkomt. Het zit in de lucht en het kan je bedrijf treffen. Nu is er iets anders aan de hand: het bestrijden van bloedluis met een toegevoegd middel kan dit enorme, negatieve effect hebben. Het is begrijpelijk dat pluimveehouders boos zijn.”

De NVWA en de NVP zouden vandaag afspraken maken over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven.

SGP stelt vragen over fipronil

Het is van het grootste belang dat getroffen bedrijven in de fipronil-affaire zo snel mogelijk worden vrijgegeven. Dat stelt de SGP in Kamervragen die de partij dinsdag naar staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) heeft gestuurd. SGP-Kamerlid Dijkgraaf hekelt naast het trage optreden van de NVWA ook de onrust die de voedsel- en warenautoriteit veroorzaakte door uitspraken en lange lijsten met codes van besmette eieren. Daarnaast vraagt de SGP of de staatssecretaris bereid is financiële steun te geven aan pluimveehouders die failliet dreigen te gaan.