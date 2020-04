Blik op gevolgen van dubbele crisis voor Shell

Olie- en gasbedrijf Shell geeft een inkijkje hoe hard het bedrijf getroffen is door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijzen. De onderneming presenteert zijn kwartaalcijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. In die periode is de winst vermoedelijk gehalveerd.

Door de coronapandemie is de wereldwijde vraag naar olie afgenomen. Omdat het aanbod van de fossiele brandstof tegelijkertijd sterk toenam door een conflict tussen Saudi-Arabië en Rusland, daalden de prijzen de afgelopen tijd tot niveaus die deze eeuw nog nauwelijks gezien waren.

Eind maart gaf Shell al aan tussen de 400 miljoen en 800 miljoen euro aan afschrijvingen te doen. Ook heeft het bedrijf al gezegd in de kosten te willen snijden en dit jaar minder te zullen investeren dan eerder gepland. Belangrijke vraag is of Shell het dividend schrapt. Daar zou de huidige crisis het perfecte moment voor zijn, schreven analisten. Shell zou dat geld dan bijvoorbeeld in kunnen zetten voor de energietransitie.