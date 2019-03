„Blijft onduidelijk wat Britten wel willen”

Het is goed dat het Lagerhuis tegen een no-dealbrexit heeft gestemd, maar het blijft onduidelijk wat de Britten dan wel willen. Dat zeggen werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de stemming in het Britse parlement.

De kans op een no-dealbrexit blijft volgens de ondernemers reëel. „Dat baart ons grote zorgen. Het Verenigd Koninkrijk lijkt zo langzaam te wandelen naar de rand van de brexit-afgrond.”

De werkgeversverenigingen herhalen hun oproep dat er een politieke oplossing moet komen om een no-dealbrexit te voorkomen.