Blije Koolmees: groen licht FNV-parlement bewijst breed draagvlak

Minister Wouter Koolmees is opgetogen en opgelucht dat het FNV-ledenparlement zaterdag toch heeft ingestemd met de uitwerking van het vorig jaar bereikte pensioenakkoord. „Hier staat een blije minister”, vertelde de bewindsman aan de pers op zijn ministerie.

Door de goedkeuring van de FNV-parlementariërs „is er een breed draagvlak ontstaan over deze belangrijke hervorming”, aldus Koolmees. „Dat is goed nieuws voor gepensioneerden, werkenden en de volgende generaties.”

Twee weken geleden lukte het niet een stemming te bereiken over de uitwerking van het nieuwe stelsel, waarover de werkgevers en vakbonden samen met Koolmees tot een akkoord waren gekomen. Technische problemen zorgden dat de digitale stemming stroef verliep, maar veel parlementariërs uitten ook kritiek op de procedure. Het bestuur van de grootste vakbond kreeg de tijd om meer uitleg te geven over de voorgestelde uitwerking van het pensioenakkoord.

Helemaal gerust op een goede afloop was Koolmees dan ook niet. Hij geeft toe dat hij af en toe met argusogen naar berichtgeving over de bijeenkomst in Bunnik keek. Dat er ook over de nieuwe afspraken her en der onvrede is, is volgens de bewindsman niet meer dan logisch. Pensioenen zijn sowieso een onderwerp „waarover veel cynisme is”, omdat over het nieuwe stelsel al meer dan tien jaar wordt overlegd.

„Ik begrijp dat cynisme”, zegt Koolmees. „Daarom ben ik blij met deze stap, omdat we nu naar de toekomst kunnen gaan kijken en dat chagrijn achter ons kunnen laten.”

Er was vooral kritiek over de groep werkenden die er, door de manier waarop het premiesysteem in elkaar zit, in het nieuwe stelsel op achteruit gaan. Maar de compensatie die is bedacht voor deze groep is „goed geregeld”, zegt Koolmees.