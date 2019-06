Blendle: voortaan alleen premiumabonnementen

Blendle biedt vanaf de zomer alleen nog maar premiumabonnementen aan. De digitale kiosk voor het lezen van artikelen in kranten en tijdschriften houdt op met de losse verkoop per bericht. Dat vertelt directeur Alexander Klöpping in een interview met het Algemeen Dagblad. Blendle wil 100.000 abonnees aantrekken.

Om dit doel te halen wil Blendle het premiumabonnement aantrekkelijker maken. De abonnees kunnen voortaan onbeperkt lezen uit een groot aantal tijdschriften zoals Quote en Vrij Nederland. Verder krijgen lezers onbeperkt toegang tot het archief van 3 miljoen artikelen, zegt Klöpping. De huidige vorm van het abonnement waarin lezers een gepersonaliseerde selectie van krantenartikelen krijgen, blijft bestaan.

Blendle startte met zijn dienst in 2014. Toen bestond het verdienmodel simpelweg uit het betalen per krantenartikel. In 2017 bood Blendle voor het eerst een premiumabonnement aan. Momenteel zijn er in Nederland 60.000 vaste abonnees bij Blendle en honderdduizenden gebruikers die per artikel betalen. Buiten Nederland schrapt Blendle het betalen per artikel nog niet.