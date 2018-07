Blauwe bes bezig aan opmars

De blauwe bes is aan een opmars bezig in de supermarkten. Nederlanders kopen steeds meer van het fruit, dat allerhande heilzame effecten voor de gezondheid wordt toegedicht. De verkoop van het vruchtje is daardoor in de afgelopen vijf jaar meer dan verdrievoudigd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De blauwe bes komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar is door de toegenomen populariteit geen zeldzame verschijning meer in het Nederlandse landschap. Het teeltoppervlakte voor de vrucht is sinds 2013 met meer dan twee derde toegenomen. Bovendien bezetten de bessen, na appels en peren, de derde plaats in de ranglijst van meest geteelde fruitsoorten in ons land.

Ook de import van de blauwe bes nam de afgelopen jaren een hoge vlucht, aldus het CBS. Zo voerde Nederland in 2017 bijna 10 miljoen kilo van de fruitsoort in. Daarvan was ongeveer 60 procent bedoeld voor consumptie in Nederland, de rest werd weer verder geëxporteerd.