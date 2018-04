BlackRock sluit wapens uit in nieuwe fondsen

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock lanceert een reeks nieuwe beleggingsfondsen waarbij uitgesloten is dat het geld wordt gestoken in wapenfabrikanten. Ook in bedrijven die wapens verkopen zoals WalMart, Dick’s Sporting Goods en Kroger zal via deze fondsen niet worden geïnvesteerd.

Ook heeft ’s werelds grootste vermogensbeheerder besloten om wapenhandelaren en -producenten uit te sluiten van een aantal van zijn bestaande beleggingsproducten. Hier gaat het om fondsen waar voor circa 2,2 miljard dollar aan vermogen onder beheer is. De aankondigingen volgen op de dodelijke schietpartij op een school in Florida in februari.

Met de stap wil BlackRock zijn klanten meer keuze geven. Het concern behoort tot de grootste aandeelhouder van beursgenoteerde wapenfabrikanten als Sturm Ruger, American Outdoor Brands en Vista Outdoor.

Meerdere pensioenfondsen kondigden ook al dergelijke stappen aan onder druk van hun klanten.