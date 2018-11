BlackBerry koopt digitaal beveiliger Cylance

Technologiebedrijf BlackBerry, voorheen vooral bekend van de smartphones met toetsenbord, wil digitaal beveiliger Cylance inlijven. Het Canadese concern maakte vrijdag bekend 1,4 miljard Canadese dollar (938 miljoen euro) over te hebben voor de Amerikanen die zich naast cybersecurity ook bezighouden met kunstmatige intelligentie (AI).

BlackBerry wil de kennis en kunde van Cylance onder meer gebruiken voor de uitbreiding van de divisie QNX. Deze tak houdt zich onder meer bezig met technologieën voor zelfrijdende auto’s. Cylance, dat naar verluidt recent een gang naar de beurs onderzocht, zal als zelfstandige divisie binnen BlackBerry blijven bestaan. Het bedrijf maakt onder meer AI-producten die bedrijven moeten beschermen tegen cyberaanvallen.

De smartphones van BlackBerry waren lange tijd zeer populair. Het bedrijf miste echter de boot met zijn modernere toestellen en stootte uiteindelijk zijn hardwaretak volledig af. Er worden nog wel BlackBerry-telefoons gemaakt door andere bedrijven.

Naast technologieën voor autonoom rijden richt BlackBerry zich tegenwoordig ook op de ontwikkeling van software voor het beheer voor mobiele apparaten. De Cylance-deal is de grootste overname voor het bedrijf in zeven jaar tijd. BlackBerry krijgt er door de overeenkomst in één klap 3500 zakelijke klanten bij.