‘Black Friday breekt dit jaar onlineverkooprecords in Nederland’

Black Friday gaat dit jaar alle verkooprecords via internet breken in Nederland. Dat voorspelt het Zweedse betalingsbedrijf Klarna op basis van data en onderzoek onder duizend Nederlandse onlineshoppers. Op Black Friday, dit jaar op 27 november, stunten veel winkels met hoge kortingen. Klarna verwacht een ruime verdubbeling van de uitgaven op de dag ten opzichte van vorig jaar, mede door de coronapandemie.

Bijna 30 procent van de onlineshoppers geeft aan een deel van hun sinterklaasinkopen te gaan doen op Black Friday en Cyber Monday. Een iets groter percentage wacht tot het koopjesfestijn met het doen van een geplande grote aankoop zoals een televisie of een laptop.

De koopjesdagen zijn vooral bij jongeren populair. Van de respondenten hebben veel meer jongeren dan ouderen al eens een aankoop gedaan op Black Friday of Cyber Monday. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud is dat bijna 80 procent. Bij kopers ouder dan 55 jaar is dat 25 procent.

Klarna verwacht dat ook ouderen dit jaar op Black Friday veel meer inkopen gaan doen via internet. Dat komt door de coronapandemie maar ook omdat het fenomeen bij steeds meer mensen bekend is.