„BlaBlaCar gaat met bussen Duitse markt op”

De Franse carpooldienst BlaBlaCar gaat ook bussen in Duitsland laten rijden. Dat heeft topman Nicholas Brusson gezegd tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Het bedrijf heeft naast zijn dienst waarbij mensen tegen een vergoeding met andere weggebruikers kunnen meerijden, ook een busdienst in Frankrijk. Het bedrijf nam Ouibus over van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en geeft die busdienst de nieuwe naam BlaBlaBus. Nog dit jaar komt BlaBlaBus ook naar Duitsland.

Daarmee gaat BlaBlaCar de strijd aan met Flixbus, dat 95 procent van de markt voor langeafstandsbusdiensten in Duitsland in handen heeft. BlaBlaCar wil dit jaar al busdiensten naar zestig Duitse steden hebben. De Fransen beginnen daarbij in het westen van het land.