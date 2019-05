BKR past werkwijze aan na kritiek

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft zijn werkwijze aangepast na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder had opmerkingen over de mogelijkheid voor consumenten om gratis inzage te verkrijgen in het kredietregister. BKR biedt dat sinds vorig jaar aan.

AP drong er bij BKR onder meer op aan dat de gehele afhandeling van een consumenteninzage voortaan digitaal gaat. Om identiteitsfraude te voorkomen vroeg BKR eerst consumenten schriftelijk hun identiteitsbewijs te overleggen. Ook mag BKR vooraf geen beperkingen stellen aan het aantal gratis inzagen dat een consument in een bepaalde periode doet.

Daarnaast moet BKR consumenten voortaan inzage verlenen bij een mogelijke registratie in externe registers. Het gaat dan bijvoorbeeld om registers die financiƫle instellingen gebruiken in het kader van de wettelijke verplichting om witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan. De stichting werkt hier nog aan.

BKR beheert gegevens over leningen en betalingsachterstanden in Nederland. Aan de hand van die gegevens kunnen kredietverstrekkers bepalen of ze iemand een lening verstrekken.