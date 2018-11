Bitcoin zakt richting grens van 5000 dollar

De bitcoin blijft terrein verliezen en krijgt de grens van 5000 dollar inmiddels in zicht. De virtuele munt was een week geleden ruim 6400 dollar waard en begon de dag maandag op 5600 dollar, maar stond maandag aan het einde van de middag nog maar net boven de 5100 dollar. In 24 uur tijd verloor de munt zo’n 7,5 procent.

Volgens gegevens van de site Coinmarketcap was de bitcoin op 12 oktober vorig jaar, dertien maanden geleden, voor het laatst minder dan 5000 dollar waard.

Ook andere cryptomunten leverden fors in. De monero, de cardano, de litecoin, de EOS en de ethereum daalden allemaal meer dan 10 procent.

Handelaren en analisten weten nog altijd niet goed wat de oorzaak van de koersdaling is. Mogelijk heeft die te maken met de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto’s.

Verder maakte een van de grootste handelsplatformen in crypto’s ter wereld, OKEx uit Hongkong, bekend dat de contractvoorwaarden veranderen, zonder daarvoor de markt vooraf te informeren. Dit zadelde een aantal handelaren op met aanzienlijke verliezen.