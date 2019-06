Bitcoin verliest terrein

De waarde van de bitcoin is dinsdag omlaaggegaan. De bekendste en naar totale waarde grootste cryptomunt was de afgelopen tijd juist bezig met een flinke opmars. Een duidelijke reden voor de daling was er niet. De koers van cryptomunten is erg gevoelig voor speculatie. Mogelijk was er sprake van een verkoopgolf waarbij investeerders besloten ook de munten van de hand te doen.

De bitcoin stond dinsdagmiddag omstreeks 16.00 uur op de website Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt, bijna 6 procent lager in vergelijking met een dag eerder. Daarmee is sprake van de sterkste daling van de crypto in twee maanden tijd. Momenteel is de munt iets meer dan 8000 dollar waard.

In het kielzog van bitcoin gingen ook andere cryptomunten omlaag. Ethereum, XRP, bitcoin cash en litecoin verloren ook flink aan waarde.