Bitcoin tikt even 10.000 dollar aan

De waarde van de bitcoin heeft de 10.000 dollar weer aangetikt. Beleggers verwerkten nieuws uit China van afgelopen donderdag en zagen de waarde van de munt sindsdien met 26 procent stijgen.

De Chinese overheid liet weten de investeringen in blockchaintechnologie zoals die van de bitcoin op te voeren. Daarop steeg de koers in het weekend tot rond de 10.000 dollar, het hoogste niveau in een maand. De waarde zakte op maandag weer wat terug tot ongeveer 9400 dollar, zo blijkt uit gegevens van cryptosite Coinmarketcap.com.

Volgens de Chinese overheid kunnen onder meer banken baat hebben bij de zogeheten distributed ledger-technologie, waarvan de blockchain het bekendste voorbeeld is. De financiële sector kan de techniek gebruiken om risico’s in te dammen. Ook kunnen kleinere bedrijven er hun voordeel mee doen.