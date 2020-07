Bitcoin stijgt weer tot boven de 10.000 dollar

De waarde van een bitcoin is voor het eerst in zes weken weer boven de 10.000 dollar uitgekomen. De digitale munt, die door fans ook weleens als digitaal goud wordt omschreven, is de laatste tijd weer in trek nu er zorgen zijn om de gezondheid van de mondiale economie en de dollar zakt.

Om diezelfde reden zoeken beleggers hun heil in andere zaken, zoals goud en zilver. De prijs van goud bereikte een record en zilver wordt ook al weken gestaag duurder.

Een andere reden waarom bitcoins stegen is de toestemming van de Amerikaanse overheid voor banken om de digitale valuta van hun klanten te beheren. Daardoor zouden de cryptomunten wat meer mainstream kunnen worden en een breder publiek aan kunnen spreken.