Bitcoin stabiliseert na moeilijke kerst

De digitale munt bitcoin lijkt een moeilijke kerst weer te boven te zijn gekomen. De munt behield dinsdag zijn koerswinst nadat de handel in de Verenigde Staten weer was begonnen en staat nu weer ruim boven de 15.000 dollar. Vrijdag verloor de cryptomunt in stappen ongeveer 30 procent van zijn waarde en dook zelfs tot net boven de 11.000 dollar. De dagen daarna schommelde de koers op en neer.

De bitcoin steeg sinds deze zomer steeds harder en kwam pas begin december voor het eerst boven de 10.000 dollar. Daarna ging het verder crescendo naarmate de hype rond virtuele munteenheden toenam en speculanten instapten. Een bitcoin was even meer dan 20.000 dollar waard, twintig keer zo veel als begin dit jaar.

Ook andere grote digitale munten als ethereum, bitcoin cash en litecoin gingen de laatste weken flink omhoog en daalden met bitcoin mee. Die munten hebben nu ook weer wat stabiliteit gevonden.

Een reden voor de daling is onduidelijk. Mogelijk namen investeerders hun winst. Door de vele media-aandacht voor de dalende koers werd dat mogelijk versterkt.