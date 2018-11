Bitcoin na herstel weer omlaag

Na een week van herstel is de bitcoin vrijdag toch weer hard onderuitgegaan. De koers zakte met 8 procent en daardoor kwam de virtuele munt uit op ongeveer 4000 dollar. Ook andere cryptocurrency’s als XRP, ethereum, stellar en bitcoin cash verloren terrein.

Eerder deze maand daalde de bitcoin ook al hard. In iets meer dan een week tijd ging de koers van 6400 dollar naar minder dan 3600 dollar afgelopen zondag. Dat was het laagste punt in meer dan een jaar tijd. De afgelopen dagen herstelde de bitcoin zich echter weer tot net boven de 4400 dollar.