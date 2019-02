Bitcoin krijgt boost van JPMorgan

De koers van de bitcoin zit in een duidelijk stijgende lijn. De cryptomunt profiteert van de recente bekendmaking van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase dat het gaat experimenteren met een eigen digitale munt.

Het is voor het eerst dat een grote bank in de Verenigde Staten met een eigen cryptomunt komt. Kenners wijzen er daarbij op dat, omdat het financiële concern specifiek sprak over een cryptomunt, dit een positief effect heeft op de sector in het algemeen.

De bitcoin naderde maandag de grens van 4000 dollar voor het eerst sinds het begin van het jaar. Ook Ethereum was in trek.