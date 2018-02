Bitcoin: extreme stijger, extreme daler

De bitcoin was vorig jaar de hype onder beleggers. In korte tijd steeg de virtuele munt enorm in waarde. Maar sinds december is de koers juist sterk gedaald. Op vrijdag zakte de ‘cryptocurrency’ door de grens van 8000 dollar, voor het eerst sinds half november. Een overzicht van de koersontwikkeling:

- Juli 2010: 0,8 dollarcent. Het is de eerste keer dat een prijs wordt vastgesteld. Meteen volgt een snelle stijging: na vijf dagen is de koers al afgerond 8 dollarcent. Bij zijn begin in januari 2009 was de bitcoin nog zo nieuw dat hij geen waarde had.

- Februari 2011: 1 dollar. In de rest van 2011 en in 2012 kruipt de koers beetje bij beetje omhoog.

- 2013: Twee groeispurten. Eerst van 42 dollar begin maart naar 140 dollar eind april. Dan een stabiele periode boven de 100 dollar. Daarna een stijging van 200 dollar eind oktober naar bijna 1000 dollar eind november. In 2014 en 2015 zakt de koers langzaam terug tot iets boven de 200 dollar, waarna in 2016 herstel volgt.

- 2017: De bitcoin begint het jaar op net geen 1000 dollar. Die grens wordt in februari voor het eerst geslecht. Dan gaat het snel: 2000 dollar op 20 mei, 3000 dollar op 5 augustus, 4000 dollar op 27 september, 5000 dollar op 12 oktober, 6000 dollar op 29 oktober, 7000 dollar op 2 november, 8000 dollar op 19 november en 9000 dollar op 26 november. Op 28 november gaat de bitcoin voor het eerst door de grens van 10.000 dollar heen. Een dag later sneuvelt de grens van 11.000 dollar al.

- December 2017: Op het doorbreken van de 11.000 dollar volgt een kleine correctie, maar daarna begint een nieuwe explosie. Op 6 december is de bitcoin 12.000 dollar waard, op 8 december al 18.000. Dan is er weer een correctie, en weer een nieuwe stijging. Op 17 december is de bitcoin heel eventjes meer dan 20.000 dollar waard. Dat is de hoogste stand ooit. Daarna zakt de koers terug, tot onder de 13.000 dollar op 24 december. De bitcoin eindigt het jaar op ruim 14.000 dollar. Dat is nog altijd ruim veertien keer de waarde op 1 januari.

- 2018: Het jaar begint met wederom een stijging, tot net geen 18.000 dollar op 6 en 7 januari. Dan begint een terugval en op 17 januari duikt de koers voor het eerst sinds eind november onder de 10.000 dollar. Er volgt een klein herstel tot 13.000 dollar, maar donderdag is de bitcoin opnieuw minder dan 10.000 dollar waard. Daarna gaat de bitcoin ook door de 9000 en 8000 dollar. In vijf dagen tijd daalt de koers met 36 procent.