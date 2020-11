Bitcoin en andere crypto’s leveren flink aan waarde in

Cryptomunten als bitcoin en ether hebben donderdag flink aan waarde verloren, na de opmars de laatste weken. Bitcoin verloor in een etmaal bijna 9 procent aan waarde, waarmee de speculaties over de houdbaarheid van de crypto-hausse weer werden aangewakkerd. Ondanks de daling nu is het tot nu toe een uitstekend jaar voor beleggers in de munten, waarbij bitcoin alleen al twee keer meer waard is geworden.

Kenners menen dat de tuimeling niet vreemd is gelet op de recente opmars. De bitcoin schurkte daarbij aan tegen de hoogste stand ooit van bijna 20.000 dollar die eind 2017 voor de digitale munt werd betaald. Als reden voor daling donderdag wordt onder meer gewezen op de bezorgdheid over mogelijk strakkere cryptoregels in de VS. Ook lijken beleggers hun winsten te willen nemen.

De reden dat met name particulieren geld steken in crypto’s blijft ongewis. Vermoedelijk heeft een en ander te maken met het snel winst willen maken op investeringen. Ook speelt waarschijnlijk de huidige lage koers van de dollar mee.

Volgens sceptici lijkt zich een herhaling van drie jaar terug voor te doen. Toen spatte de crypto-bubbel hard uiteen en verloren de munten rap aan waarde. Volgens voorstanders van crypto’s is de situatie nu niet meer te vergelijken met de situatie toen, omdat de digitale munten steeds meer worden omarmd.

Zo is er een groeiende interesse vanuit institutionele partijen als Fidelity Investments en JPMorgan Chase. Deze week nog lanceerde Van Eck Associates een bitcoin-ruilbon op de Deutsche Börse Xetra-exchange. Verder maakte betalingsbedrijf PayPal eerder bekend zijn klanten toegang te zullen geven tot crypto’s.