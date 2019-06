Bitcoin duidelijk voorbij de 11.000 dollar

Cryptomunt bitcoin heeft zijn opmars verder doorgezet. De grens van 11.000 dollar is inmiddels ruim doorbroken, meldt Coinmarketcap, dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt.

Zondagavond stond de digitale munteenheid al enkele uren boven de 11.000 dollar. Momenteel is de munt rond de 11.284 dollar per stuk waard. De bitcoin is al enkele maanden aan het stijgen, sinds begin mei ging de koers van 6000 dollar naar het huidige niveau.

Onder meer de stappen van techgigant Facebook, die met zijn eigen virtuele munt Libra komt, stuwen de koers. Ook andere cryptovaluta laten een stijgende lijn zien. Door die relatief snelle stijging wordt gewaarschuwd voor een bubbel, net als eind 2017 toen de bitcoin op ruim 19.000 dollar piekte. De koers van cryptomunten is erg gevoelig voor speculatie.