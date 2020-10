Bitcoin bezig met flinke opmars in oktober

De bitcoin is al enige tijd bezig met een flinke opmars en heeft nu het hoogste niveau bereikt sinds begin 2018. De waarde van de digitale munt steeg sinds begin oktober al bijna 30 procent.

De cryptomunt tikte woensdag een niveau van 13.858 dollar aan. Het allerhoogste niveau dat ooit werd bereikt was in december 2017 toen een bitcoin bijna 20.000 dollar waard was. Daarna kelderde de koers.

De digitale munt heeft de wind in de rug na de bekendmaking van betalingsdienstverlener PayPal vorige week dat klanten met bitcoins kunnen betalen op zijn platformen. Daardoor neemt de hoop toe dat er vaker commercieel gebruik zal worden gemaakt van digitale munten. Daarnaast maakte de grote vermogensbeheerder Fidelity Investments deze zomer bekend een investeringsfonds voor de bitcoin te beginnen, wat wijst op toenemende interesse van grote financiële dienstverleners in digitale valuta.