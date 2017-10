Bitcoin bereikt mijlpaal van 5000 dollar

De bitcoin heeft donderdag voor het eerst de grens van 5000 dollar doorbroken. De bekendste digitale munt werd in een paar uur tijd een paar honderd dollar duurder, gestuwd door aanhoudend enthousiasme over zogeheten cryptovaluta.

Voor een bitcoin moet nu omgerekend een kleine 4370 euro worden neergeteld. Overigens hoef je om in bitcoins te handelen niet per se een hele munt te kopen. Bitcoins worden ook tot acht cijfers achter de komma verhandeld.

Recent werd duidelijk dat China minder streng gaat optreden tegen de bitcoin. Ook de aankondiging van de Amerikaanse bank Goldman Sachs om te onderzoeken hoe het zijn klanten kan helpen in bitcoins te beleggen gaf de koers een zetje.

De koers van de bitcoin schommelt wel vaker flink, maar de laatste maanden is sprake van een opvallende waardestijging. In december was een bitcoin nog minder dan duizend dollar waard.