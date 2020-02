Biotechnoloog Galapagos profiteert van megadeal met Gilead

Biotechnoloog Galapagos heeft in 2019 een fors hogere omzet behaald, vooral dankzij de miljardendeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook heeft het AEX-fonds een nettowinst in de boeken gezet tegen een verlies een jaar eerder.

De opbrengsten zijn meer dan verdubbeld tot 895,9 miljoen euro. Onder de streep bleef 149,8 miljoen euro winst over, waar een jaar eerder nog een nettoverlies van 29,3 miljoen euro werd behaald. De cijfers zijn voor topman Onno van de Stolpe reden om 2019 te omschrijven als „historisch jaar”.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf profiteerde sterk van de in juli gesloten samenwerkingsdeal met Gilead. De Amerikanen trokken de portemonnee voor inzage en toegang tot de onderzoeks- en klinische programma’s van Galapagos, dat daardoor veel geld kreeg om zijn onderzoekswerk en ontwikkelingsactiviteiten uit te breiden en te versnellen.

Het aandeel Galapagos is sinds begin vorig jaar aan een sterke opmars bezig op de beurs in Amsterdam door optimisme over het biotechbedrijf en gunstige onderzoeksresultaten. Volgens analisten wordt 2020 een belangrijk jaar voor Galapagos omdat dan goedkeuring wordt verwacht voor reumamiddel filgotinib in Europa, Japan en de VS.