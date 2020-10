Biologisch melken nog niet rendabel

Biologische melkveehouders maken gemiddeld genomen verlies op hun productie.

Andere agrarische producten als uien, witte kool, tomaten, peren en varkensvlees kunnen al wel rendabel biologisch worden geproduceerd. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een onderzoek in 2017-2018 van de universiteit van Wageningen naar de prijsontwikkeling van biologische producten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het verlies bij de biologische melkveeboeren past overigens in het algemene beeld in de zuivelsector, aangezien ook reguliere melkveehouders niet kostendekkend wisten te produceren.

Minister Carola Schouten wilde graag weten in hoeverre de extra kosten voor het biologisch telen en produceren gedekt worden door hogere opbrengsten. In vijf van de zes onderzochte producten lijkt biologisch produceren kostendekkend. Doorgaans ligt de winstmarge zelfs hoger dan bij regulier geproduceerde producten.

Biologische melkboer komt nog niet uit de kosten

