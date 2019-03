Binnenvaart op zoek naar meer matrozen

Het opleidingsschip voor de binnenvaart, MATE, is afgemeerd in Zwijndrecht. Op de eerste Dag van de Binnenvaart zijn bezoekers meer dan welkom: de sector is hard op zoek naar nieuwe aanwas.

De loopplank ligt uit. Rustig deint het binnenvaartschip aan de kade; de trapjes zijn smal en sommige plafonds laag. „Loop maar mee, dan laat ik het schip zien”, zegt docent Michel Noordervliet. Hij begeleidt als docent jongeren die extra aandacht nodig hebben om zich tot matroos te ontwikkelen.

Er wonen vier studenten van maandag tot en met donderdag op het schip. In ruim drie maanden leren de studenten basisvaardigheden zoals de motor klaarmaken voor vertrek, aanleggen en onderhoud van het schip. Daarna kunnen ze het diploma tot matroos halen.

Het verbouwde schip is helemaal ingericht als opleidingsinternaat. Oorspronkelijk heette het de Zephyr en was het geschikt voor de binnenvaart. Nu zitten aan weerszijden van een gang hutten, wc’s en douches. Er is plaats voor tien personen.

Dringen

Af en toe is het dringen in de nauwe omgeving van het schip. Op de tafel van een hut liggen studieboeken Nederlands en rekenen. Noordervliet: „Gewone vakken horen ook bij de opleiding, al zijn zeevaartkundige vakken belangrijker.”

Door de luiken is de scheve toren van de Grote Kerk in Dordrecht duidelijk zichtbaar. De motortanker ELLEN vaart langzaam voorbij. Een smalle trap leidt naar het voormalige ruim. Hier staan werkbanken, een tafeltennistafel en een sloep die de jongeren op mogen knappen.

Ook Mitchell (17) leidt vandaag bezoekers rond. Hij is één van de vier studenten op het schip. „Voordat ik de opleiding ging doen, had ik nog niets met de binnenvaart. Maar nu vind ik het leuk dat ik zoveel verschillende dingen mag doen.”

Een 45-jarige Zwijndrechtenaar laat merken dat hij de rondleiding kan waarderen. „Normaal ga ik weleens met de waterbus, maar nu kan ik op een echt schip rondkijken.”

Arbeidstekort

Bas Struijk is de beleidsadviseur Onderwijs van Koninklijke BLN-Schuttevaer, de branchevereniging voor de binnenvaart en organisator van de Dag van de Binnenvaart. Struijk vindt het mooi dat mensen vandaag op het schip rond kunnen kijken. „En niet alleen hier, maar op verschillende plaatsen in Nederland; op opleidingsinstituten, maar ook bij de werf in Werkendam en in het museum in Dordrecht.”

„Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de binnenvaart,” stelt Struijk. Zelf heeft hij zijn hele leven gevaren. „Veel mensen weten niet eens wat de binnenvaart precies inhoudt. Er is een arbeidstekort in de vaart, net als in veel andere sectoren. Daarom organiseren we deze dag.”

De branchevereniging hoopt van de dag een jaarlijks evenement te maken. En de bezoekers? Die vonden het interessant. Een jongen van negen loopt met zijn vader de loopplank af. Hij vond het in ieder geval geslaagd. „Dat was leuk, papa!”