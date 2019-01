Binnenvaart op korte afstanden duurder

Verladers die hun vrachten over korte afstanden vervoeren, krijgen dit jaar naar verwachting wederom te maken met een kostenstijging van de binnenvaart. Personeel wordt vanwege het nijpende tekort aan arbeidskrachten steeds duurder en aan reparatie en onderhoud hangt ook een hoger prijskaartje.

Dit blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Bedrijven in de branche moeten in 2019 rekening houden met een kostenverhoging van maximaal 1,4 procent.

De kosten van arbeid stijgen al jaren door het nijpende personeelstekort. Dit geldt ook voor reparatiekosten: de orderportefeuille bij werven is vol, waardoor schepen die snel onderhoud vereisen, meer moeten betalen. Ook de verzekeringspremie loopt in de binnenvaart op doordat in het afgelopen jaar meer schepen averij hebben opgelopen door de langdurige lage waterstanden.

Binnenvaart over de lange afstanden wordt waarschijnlijk wel goedkoper. Dat is vooral te danken aan lagere brandstofprijzen. Deze schepen varen meer uren en gebruiken relatief meer brandstof. Hierdoor is de daling van brandstofprijzen meer van invloed.