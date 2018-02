BinckBank moet half miljoen vergoeden

BinckBank moet 500.000 euro betalen aan een particulier omdat het zijn zorgplicht heeft verzaakt. Dat heeft de beroepscommissie van financieel klachteninstituut Kifid bepaald. BinckBank zou een tussenpersoon zonder vergunning op zijn platform hebben toegelaten en moet nu opdraaien voor circa de helft van de geleden schade.

Een consument besloot in 2008 een deel van zijn oudedagsvoorziening te beleggen. De vermogensbeheerder die hij in de hand nam, beschikte echter niet over de vereiste vergunning. Twee jaar later resteert nog slechts een fractie van het ingelegde geld. De gedupeerde consument trok daarop aan de bel.

Gebruikt een vermogensbeheerder een rekening van een bank voor beleggingen van derden, dan is daarvoor een vergunning nodig. Ontbreekt deze, dan is de bank verplicht hier onderzoek naar te doen. Dit heeft BinckBank niet gedaan.

Volgens het Kifid heeft echter ook de consument deels schuld, omdat die zich niet had verdiept in de achtergrond van de betreffende vermogensbeheerder. Daarom is de helft van de geleden schade voor rekening van hem zelf. Over de rente van het half miljoen dat BinckBank moet betalen, moet nog overeenstemming worden bereikt.

De publicatie van vrijdag behelst een „herstelbeslissing” van een eerdere uitspraak van het Kifid, omdat eerder nog geen oordeel was geveld over de rentevergoeding. Volgens BinckBank zijn de partijen „in goed overleg” over de afwikkeling van de kwestie. Het bedrag van 500.000 is ook al in de jaarcijfers van BinckBank verwerkt.