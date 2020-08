BinckBank en Saxo Bank profiteren van toestroom klanten

BinckBank en moederbedrijf Saxo Bank hebben in het eerste halfjaar geprofiteerd van een toestroom van nieuwe klanten en een stijging van het aantal uitgevoerde beurstransacties. Met name in maart ontving onlinebroker BinckBank veel nieuwe beleggers die hun kans wilden grijpen na de scherp gedaalde beurskoersen door de coronacrisis.

Het aantal door BinckBank uitgevoerde transacties steeg in het eerste halfjaar met 90 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds januari werden in Nederland 30.000 nieuwe rekeningen geopend.

Moederbedrijf Saxo Bank Group boekte in het afgelopen halfjaar een winst van 529 miljoen Deense kroon (71 miljoen euro). Vorig jaar schreef de bank in dezelfde periode nog rode cijfers. Door de groei van het aantal klanten en uitgevoerde beurstransacties verdubbelden de operationele inkomsten tot 2,3 miljard Deense kroon.

Het Deense Saxo Bank nam het Nederlandse BinckBank een jaar geleden over. Dit is het eerste gezamenlijke boekjaar van de banken.