BIK: 3 procent korting op nieuwe investeringen tot 5 miljoen

Ondernemers kunnen met de veelbesproken investeringskorting van het kabinet 3 procent korting aanvragen op investeringen tot 5 miljoen euro. Op investeringen boven dat bedrag kunnen bedrijven 2,44 procent korting aanvragen. Die verrekenen ze met de loonheffing.

Dat blijkt uit de uitwerking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) die staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) aan de Kamer heeft gestuurd. De tijdelijke BIK, die voor twee jaar in totaal 4 miljard euro kost, werd gepresenteerd op Prinsjesdag. Veel oppositiepartijen waren in de debatten de afgelopen weken niet te spreken over de maatregel, die bovendien nog niet was uitgewerkt.

Die uitwerking is er nu wel. Het gaat om investeringen waartoe na 1 oktober 2020 is besloten en die eind 2022 volledig zijn betaald. Deze beperkte periode zorgt er volgens het kabinet ook voor dat het beschikbare bedrag niet in één keer wordt opgemaakt door een groot bedrijf dat een gigantische investering doet.

Door de invulling van de regeling verwacht Vijlbrief dat ongeveer 60 procent van het voordeel bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomt. Ook kunnen MKB’ers de BIK gebruiken in combinatie met andere investeringsregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Datzelfde geldt voor belastingvoordelen voor bedrijven die groene investeringen doen.

Het is en blijft een crisismaatregel die voor twee jaar is vastgesteld, benadrukt Vijlbrief steevast. Premier Mark Rutte benadrukte in debat met de Tweede Kamer na Prinsjesdag dat de regeling vooral banen moet opleveren.

Maar volgens Vijlbrief gaat het toch ook vooral om de investeringen. Het is immers de Baangerelateerde Investeringskorting, zegt de staatssecretaris „en niet de investeringsgerelateerde baankorting. Maar ja, er treden wel degelijk werkgelegenheidseffecten op.”

De regeling kan alleen worden gebruikt voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, die ook nog binnen 2,5 jaar in gebruik moeten worden genomen. Zo moet tevens carrousselfraude worden tegengegaan, zoals vaak gepleegd werd met een soortgelijke investeringsregeling in de jaren 80.

Het loket voor de BIK gaat pas in september volgend jaar open. Bedrijven kunnen aankloppen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.