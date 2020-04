Bijna twee derde minder reizigers op luchthaven Frankfurt

De luchthaven van Frankfurt heeft in maart 2,1 miljoen passagiers verwerkt, 62 procent minder dan een jaar eerder. Over het gehele eerste kwartaal ging het aantal reizigers als gevolg van de coronacrisis met een kwart omlaag, meldt luchthavenbedrijf Fraport.

Frankfurt is de belangrijkste thuishaven van Lufthansa, de grootste luchtvaartgroep van Europa. Daarmee behoort het samen met Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Schiphol tot de drukste Europese luchthavens.

De neergang in april is nog veel sterker. In de week voor Pasen bijvoorbeeld deden maar iets meer dan 46.000 reizigers de luchthaven van Frankfurt aan. Dat is een daling van 97 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vliegbewegingen lag 86 procent lager.

De luchthaven kreeg in die week 28 procent minder vracht en post te verwerken. Dat komt doordat veel vracht vervoerd wordt in het ruim van passagiersvliegtuigen, waarvan het gros nu aan de grond staat. Er stopten wel flink meer vrachttoestellen op de luchthaven om onder meer medische goederen te brengen.