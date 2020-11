‘Bijna helft 55-plussers verwacht overwaarde van ruim een ton’

Bijna de helft van de huizenbezitters van 55 jaar en ouder (45 procent) verwacht een overwaarde van meer dan 100.000 euro op hun woning te hebben. Ruim twee derde van de senioren met een koophuis wil, ondanks deze overwaarde, in de huidige woning blijven wonen, eventueel door het doen van een aantal noodzakelijke aanpassingen. Dat zegt hypotheekadviseur De Hypotheker na onderzoek onder ruim 2000 klanten.

Volgens De Hypotheker zijn de hoge huizenprijzen voor bijna zeven op de tien huizenbezitters boven de 55 jaar reden om liever niet te verhuizen. Zij vinden die prijzen namelijk „te gortig” geworden, zegt de hypotheekadviseur. Daarnaast zijn veel 55-plussers onbekend met de mogelijkheden om hun overwaarde te verzilveren. De Hypotheker pleit daarom voor meer maatwerk en informatie voor senioren met een overwaarde, om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

„Er zijn steeds meer senioren met een overwaarde die vastzit in stenen. Uit ons onderzoek blijkt dat veel oudere huizenkopers, mede door de oververhitte woningmarkt, geen plannen hebben om de huidige woning in te ruilen voor bijvoorbeeld een seniorenwoning. Zij zijn vaak nog heel fit en vitaal en wenden de overwaarde graag aan als aanvulling op hun pensioen, als financiële buffer, of aan de (klein)kinderen”, zegt commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker.