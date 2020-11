Bijna 48 miljard voor Alibaba in eerste half uur Singles Day

Webwinkelgigant Alibaba verkocht in het eerste half uur van de start van koopjesjacht Singles Day voor 372,3 miljard Chinese yuan aan producten, omgerekend bijna 48 miljard euro. Binnen 1 minuut stond de teller al op 6 miljard yuan, een kleine 770 miljoen euro.

Het bedrijf, dat in de getallen steeds de nadrukt legt op het cijfer 1, meldt dat 11 minuten nadat mensen konden gaan shoppen een muggenspray het allereerste item was dat werd bezorgd bij een klant. De nadruk komt omdat Singles Day normaal gesproken alleen op 11 november wordt gehouden.

Het Chinese koopjesfestijn Singles Day begon dit jaar extra vroeg, met een extra verkoopperiode tussen 1 en 3 november om de logistiek te ontlasten. Mede door de virusuitbraak en de toegenomen populariteit van online shoppen zijn de verwachtingen dit jaar extra hoog gespannen. Die lijkt het bedrijf waar te maken. In het eerste uur van deze eerste aanbiedingenperiode werd al voor meer dan 1,5 miljard dollar aan beautyproducten verkocht.

Singles Day is een van de nieuwe, commerciële ‘feestdagen’ waarbij winkeliers consumenten met kortingen proberen te verleiden tot extra aankopen. Alibaba meldt verder dat de resultaten tot nu toe een sterk herstel van consumentenuitgaven in China laten zien. Die tonen aan waarom het belangrijk is voor internationale merken en kleine bedrijven om mee te doen met de koopfeestdag.