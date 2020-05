Bijna 3,2 miljoen nieuwe uitkeringsaanvragen in VS door crisis

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week uitgekomen op bijna 3,2 miljoen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Een week eerder ging het nog om ruim 3,8 miljoen aanvragen.

Het cijfer valt wel hoger uit dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op 3 miljoen aanvragen. In de afgelopen weken klopten al meer dan 30 miljoen Amerikanen bij de overheid aan voor steun. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet.

Loonstrookverwerker ADP maakte woensdag nog bekend dat in april in het Amerikaanse bedrijfsleven meer dan 20 miljoen banen zijn verdwenen, wat een absoluut record is. Vooral de dienstensector, waaronder horeca, detailhandel en luchtvaart, wordt buitengewoon hard geraakt.

Vrijdag komt de Amerikaanse overheid met het officiële banenrapport over april. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Hier wordt door economen gemiddeld gerekend op een banenverlies van 22 miljoen arbeidsplaatsen. De werkloosheid schiet naar verwachting omhoog tot 16 procent, van meer dan 4 procent in maart. Dat zou het hoogste niveau zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.