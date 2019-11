‘Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank’

De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland. Dat zou blijken uit onderzoek van het nieuwsprogramma Uppdrag Granskning van de Zweedse publieke omroep. De zaak sleept SEB mee in een Scandinavisch witwasschandaal waarbij ook Swedbank en Danske Bank zijn betrokken.

Het onderzoeksprogramma stelt een lijst in handen te hebben gekregen met 194 verdachte cliënten. In hetzelfde document staat ook dat er bij zo’n 2000 transacties sterke signalen waren dat er iets niet in de haak was. SEB zou die ‘red flags’ over het hoofd hebben gezien.

Het zou onder andere gaan om transacties van 475 miljoen Zweedse kroon die gelinkt worden aan een grote Russische fraudezaak die aan het licht werd gebracht door Sergej Magnitski. De arrestatie en dood in een cel van die belastingadviseur zorgde internationaal voor veel beroering.

SEB meldde dinsdag al dat transacties ter waarde van zo’n 26 miljard euro, die de bank van 2005 tot 2018 verwerkte, niet meer aan de huidige criteria voor transparantie voldoen. Het gaat daarbij om transacties van klanten uit Estland.