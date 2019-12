„Bijna 200.000 pensioenen niet opgehaald”

Honderdduizenden Nederlandse pensioenen worden niet uitgekeerd omdat de gepensioneerden zich niet melden. Het totaalbedrag aan ‘vergeten pensioenen’ bedraagt meer dan een half miljard euro.

Dat meldde televisieprogramma MAX Meldpunt vrijdag.

Meldpunt en de MAX Ombudsman deden een rondgang langs zeven grote pensioenfondsen. Samen hebben deze fondsen 191.000 niet uitgekeerde pensioenen op de plank liggen van mensen die daar wel jaren premie voor hebben betaald. De niet uitgekeerde pensioenen vertegenwoordigen elk een waarde van honderden tot tienduizenden euro’s.

Deels gaat het om mensen die in het buitenland wonen en daardoor moeilijker vindbaar zijn.

Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond, blijven soms buiten beeld van het pensioenfonds. Ook na veel speurwerk blijven sommigen onvindbaar, stellen de bevraagde fondsen.

Het moeilijkst te vinden zijn mensen die in de jaren ’60 en ’70 pensioen hebben opgebouwd, legt Pensioenfonds DNB uit op zijn website. Toen hadden mensen nog geen burgerservicenummer. Als de naam ook nog verkeerd in de administratie staat, is iemand soms niet te vinden.

Ook nabestaanden van overleden pensioengerechtigden zijn soms niet te vinden, terwijl zij wel recht kunnen hebben op het pensioen, aldus het fonds.