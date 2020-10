‘Bijna 2 op 5 werknemers bereid tot lager loon voor baanbehoud’

Bijna twee op de vijf werknemers zijn bereid een loonsverlaging te accepteren als daarmee banen in het eigen bedrijf behouden kunnen worden die door de coronacrisis worden bedreigd. Dat zegt loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek onder meer dan 11.000 werknemers wereldwijd.

Daarnaast ziet een derde van de werknemers een uitgestelde salarisbetaling als een optie om banen binnen de eigen organisatie te redden. Daar staat tegenover dat één op de drie werknemers juist helemaal niet bereid is om salaris of andere arbeidsvoorwaarden in te leveren als dat de eigen baan of die van een collega kan redden.

De mate waarin medewerkers bereid zijn een maatregel te accepteren om banen te redden, varieert overigens wel. De maatregelen mogen namelijk niet te fors zijn of te lang gaan duren, aldus het onderzoek.

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, laten de cijfers zien dat er zeker de nodige bereidheid is onder medewerkers om mee te denken met hun werkgever. „De coronacrisis raakt ons allemaal en dat besef is ook bij iedereen aanwezig. De resultaten laten zien dat we solidair zijn met onze werkgever, maar zeker ook met onze collega’s. Uiteraard zal ook meespelen dat niemand graag zijn baan verliest, wat in sommige sectoren een reëel risico is.”