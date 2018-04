„Bijdrage ontwikkelingshulp blijft te laag”

Nederland voldeed met zijn bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking vorig jaar wederom niet aan de internationale norm van 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp). Dat blijkt volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib uit nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De Nederlandse bijdrage op dit vlak zakte naar 0,6 procent van het bnp, van 0,65 procent in 2016. „Terwijl instabiliteit, honger en ongelijkheid wereldwijd groeien, gaat het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking opnieuw omlaag”, constateert algemeen directeur Farah Karimi van Oxfam Novib. De laatste keer dat Nederland met een dergelijke lage bijdrage kwam was volgens haar in 1974.

„Het effect van de bezuinigingen van de afgelopen acht jaar wordt nu pijnlijk zichtbaar. En zelfs nu, nu onze economie weer overuren draait, investeert Nederland elk jaar minder in de zelfredzaamheid van de meest achtergestelde mensen en de allerarmste landen”, aldus Karimi.