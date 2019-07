Bijblijven in supermarktbranche gaat krachten Agrimarkt te boven

Ondanks mooie omzetcijfers doet de zuidwestelijke boerencoöperatie CZAV haar supermarktketen Agrimarkt van de hand. „De ontwikkelingen in de supermarktwereld gaan razendsnel. Wij zouden fors moeten investeren om bij te blijven”, zegt Pascal van den Berg, teamleider marketing en communicatie bij CZAV.

Maandag maakten CZAV en Jumbo bekend dat de supermarktgigant de zes winkels van Agrimarkt overneemt. De kleine formule telt zes vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland. De winkels staan dicht bij de klant én bij de leveranciers. Zo verkopen boeren uit de buurt –leden van aan- en verkoopcoöperatie CZAV– via Agrimarkt onder meer groente, fruit, aardappelen, rundvlees, eieren en kaas.

De winkelketen heeft een geschiedenis van 49 jaar. De jongste vestiging, in Terneuzen, ging in april 2018 open. Het jaarverslag van CZAV over het gebroken boekjaar 2017-2018 meldt voor de keten een omzet van 62,5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 59,6 miljoen. En, belangrijk voor de leden van CZAV: Agrimarkt maakt winst en draagt daarmee bij aan het inkomen van de boeren.

Datzelfde jaarverslag straalt vertrouwen in de toekomst uit, ondanks de consolidatieslag in de supermarktbranche. „Juist omdat onze winkelketen niet groot is, kunnen we snel schakelen”, heet het. En: „De afzet van zuivel, vlees en eieren uit de regio wordt gewaardeerd en breidt verder uit.”

De betrokkenheid bij boeren in de regio bleek ook in de hete zomer van 2018. Agrimarkt verkocht pruimen van een Zeeuwse teler die door de droogte te klein waren gebleven en die de teler niet kwijt kon bij de reguliere handel. Boeren en consumenten reageerden positief, andere supermarktketens volgden het voorbeeld.

Waarom doet CZAV de winkels nu toch van de hand? Van den Berg: „De supermarktwereld verandert razendsnel. Denk aan de opkomst van bezorging en online winkelen. Agrimarkt is daar niet op ingespeeld. We zouden grote investeringen moeten doen om mee te kunnen komen. Daar komt bij dat we van grote ketens horen dat bezorging nog steeds niet winstgevend is. We hebben alle scenario’s doorgerekend en de conclusie is dat de winkels op lange termijn geen toegevoegde waarde bieden voor onze leden.”

De boeren zijn via de ledenraad van CZAV vroegtijdig bij het besluit tot verkoop betrokken, zegt Van den Berg. Volgens hem overheerst begrip. Voor de leveranciers van streekproducten verandert er voorlopig niets. „Jumbo neemt alles over: de winkelformule, het vastgoed, het personeel en ook de lopende contracten met onze boeren.”

Jumbo-topman Frits van Eerd laat in een persverklaring weten dat de overname van Agrimarkt goed aansluit op de groeiambities van Jumbo.

In de winkels in Goes, Middelharnis, Roosendaal, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen en op het hoofdkantoor van Agrimarkt werken in totaal 360 mensen. Jumbo zegt te streven naar optimaal behoud van de werkgelegenheid.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt. De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraden van Agrimarkt, CZAV en Jumbo hebben al positief advies gegeven over de plannen.

De door CZAV geëxploiteerde AgriSneltank-tankstations en de AgriSnellaad-laadpunten gaan niet naar Jumbo. CZAV zet deze activiteiten zelf voort.