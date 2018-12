Bijbel en dagboek in eindejaarspakket voor Polen

Niet alleen Nederlandse werknemers ontvangen een eindejaarspakket voor de kerstdagen. Ook arbeiders uit Oost-Europa verdienen zo’n cadeau, vindt VDU Uitzendbureau in Waardenburg.

Verwonderd en aangenaam verrast bekijkt het Poolse echtpaar Marian (man) Wiecha en Inga (vrouw) Najgebauer de inhoud van hun eindejaarspakket. Zojuist hebben ze beiden een flink gevulde plastic tas ontvangen van hun werkgever, Van Doorn Uitzendgroep (VDU) uit het Gelderse Waardenburg.

Het stel staat op het punt om Kerst te vieren in eigen land, samen met de familie. Maar voordat ze vertrekken mogen ze eerst hun geschenk komen halen. En met hen nog zo’n 800 andere Poolse en enkele tientallen andere werknemers uit het voormalig Oostblok.

Een groot deel van hen viert thuis Kerst. Anderen blijven in Nederland omdat ze daar inmiddels een eigen woning hebben. De meeste werken jaarrond in de Betuwe en het Rivierengebied bij fruittelers of in de kassen. VDU is gespecialiseerd in het leveren van personeel in de fruit- en groentensector.

Kerken

Aan het eind van het jaar worden ze verrast met een bijzonder pakket. De basis daarvan wordt namelijk geleverd door de protestantse kerken in de Midden- en Neder-Betuwe. Al voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt geprobeerd zowel werknemers als hun gezinnen en familie in Polen een Hollands ‘aandenken’ te geven.

Vorig jaar was dat bijvoorbeeld het bekende ‘evangelisatieboek’ van ds. Wilhelm Busch ”Jezus onze bestemming” in de Poolse taal. Dit jaar is het een uitgebreid pakket met onder andere een Bijbel, een christelijk dagboek of kalender en een speciaal vervaardigd stuk chocolade. De kosten daarvan worden gedragen door sponsors, particulieren en de betreffende diaconieën.

Thermobeker

De in totaal 900 pakketten zijn verspreid onder diverse werkgevers in de regio. VDU is de grootste afnemer. Het eindejaarsgeschenk wordt door het uitzendbureau aangevuld met zakken snoep en een thermobeker.

Voor de Roemeense en Russische arbeidsmigranten heeft het bedrijf zelf Bijbels en dagboeken aangeschaft.

VDU-eigenaar Cees van Doorn steekt zijn motivatie niet onder stoelen of banken: „Mijn wens is om te ondernemen met naastenliefde en rentmeesterschap. De liefde van Christus dringt ons.” Ook op andere terreinen van christelijke hulpverlening is Van Doorn actief.

Marian en Inga zijn blij met hun Bijbel en het dagboek dat ze uit het pakket hebben gevist. Ze zijn zelf van rooms-katholieke huize, maar behoudens tijdens de feestdagen, niet actief gelovig. Maar de Bijbel en het dagboek stellen ze op prijs. Immers, de reis naar de familie in Opole in de buurt van de Duitse grens is lang. Nu heeft Inga onderweg het nodige voor te lezen.

