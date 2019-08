Bij Groothuisbouw groeit je nieuwe huis al in de fabriek

Een traditioneel gebouwde woning, waarvan toch pakweg de helft al in de fabriek is gemaakt: dat is het product van Groothuisbouw uit Emmeloord. Particulieren met een bouwkavel staan ervoor in de rij. Ze betalen pas bij oplevering.

Frans Groothuis (83) startte het bedrijf 26 jaar geleden in Dronten. Eigenlijk is het raar om bij elk nieuw huis weer van voorafaan te beginnen met een architect en een constructeur, bedacht hij. Het leek hem efficiënter om uit te gaan van een standaardmodel, dat naar wens van de klant kan worden aangepast. Een beetje zoals zijn Mercedes was uitgerust met opties.

Het sterk gegroeide bouwbedrijf, tegenwoordig gevestigd in Emmeloord, werkt nog steeds volgens hetzelfde concept. Het aantal modellen is toegenomen tot twaalf, meldt algemeen directeur Arnold van der Linde (45). „We bouwen 220 woningen per jaar, maar geen twee daarvan zijn hetzelfde.” Ze staan door heel Nederland: bungalows met diverse varianten topgevels en kappen, herenhuizen, met of zonder erker, serre, (dubbele) garage, schoorsteen en dakkapellen.

Geautomatiseerd

Van der Linde en technisch directeur Willem Flier (44) hebben de dagelijkse leiding in handen. De twee zwagers werken ruim twintig jaar bij Groothuis en zijn inmiddels mede-eigenaar.

In de fabriek in Emmeloord worden daken, topgevels, tussenwanden, dakkapellen, schoorstenen, goten en andere onderdelen in serie –en daardoor efficiënt, relatief goedkoop en met hoge kwaliteit– gemaakt en geverfd. Een deel van het proces is geautomatiseerd. Machines nieten bijvoorbeeld dampfolie aan gevels en spijkeren panlatten op dakbeschot. Kranen zetten onderdelen die gereed zijn klaar voor transport.

Het proces is strak gepland, ook op de bouwplaats. Onderdelen komen daar, nadat de betonplaten van de bovenverdieping zijn gelegd, pasklaar aan en hoeven alleen nog door de eigen timmerlieden van Groothuisbouw in elkaar worden gezet. Daarna bouwt een metselploeg de buitenmuren en gaan stukadoors en installateurs aan het werk. Deze mensen zijn zzp’ers, die meestal al jarenlang voor het bedrijf werken.

Van der Linde: „Wij willen het werk op de bouw minimaliseren. Het is veel gemakkelijker om een schoorsteen in de hal op een vlakke vloer te metselen, dan in weer en wind bovenop een schuin dak. Ook de afwerking, zoals schilderen, vindt onder geconditioneerde omstandigheden plaats. En als iemand een foutje maakt, kunnen we dat meteen herstellen.”

Deze aanpak is volgens hem niet alleen efficiënt, maar leidt ook tot minder verspilling. „Als een timmerman op de bouwplaats een dakkapel maakt, belandt een stuk afgezaagd hout zomaar in de afvalcontainer. Op de fabriek kunnen we het vaak nog gebruiken.”

Klanten kunnen in Emmeloord vijf modelwoningen bekijken. Drie staan naast de fabriek, twee andere in een woonwijk. Gemiddeld zit er een jaar tussen het eerste contact en de oplevering. De bouw zelf duurt ongeveer twaalf weken. Van der Linde: „De opleverdatum en de prijs staan in het contract. Betalen gebeurt pas bij oplevering.”

Die prijs van een woning, inclusief btw en exclusief grond, loopt uiteen van pakweg 230.000 tot 600.000 euro. Volgens Van der Linde is de klant dankzij het efficiënte proces goedkoper uit dan bij een traditionele aannemer. Hoeveel procent het gemiddeld scheelt, vindt hij moeilijk te zeggen. „Daarvoor hebben we te veel variatie in onze woningen.”

Gasvrij

Wordt de aanpak van Groothuisbouw niet gekopieerd? „Wij merken dat niet. Het moet ook bij je passen. Wij kiezen bewust voor specialisatie, terwijl andere aannemers vaak allerlei soorten werk aanpakken”, zegt Van der Linde.

De ontwikkeling staat niet stil. De eigen researchafdeling probeert voortdurend het proces nog efficiënter te maken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. „Met het oog op gasvrij bouwen hebben we bijvoorbeeld een installatiekast ontwikkeld compleet met warmtepomp, boiler, warmteterugwinunit en de pomp voor de vloerverwarming. Die gaat kant en klaar naar de bouwplaats. De installateur hoeft alleen de leidingen aan te sluiten.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Groothuisbouw

Waar: Emmeloord

Product: vrijstaande woningen

Omzet: 70 miljoen euro (2019)

Personeel: 130 medewerkers